Fotos aus Filmen und Serien verwenden: Wann ist das erlaubt?

Viele Filmfans verwenden Bilder und Memes aus Filmen und Serien, wenn sie sich im Netz über diese austauschen - sei es in sozialen Netzwerken, Foren oder Blogs. Unklar ist dabei oft, ob die private und öffentliche Verwendung dieser Bilder legal ist oder nicht.



Diese Frage spielt auch beim aktuellen Richtlinienentwurf der EU für das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt eine Rolle. Wer zum Beispiel einen Film in einer Mediathek oder auf YouTube schaut, kann seine Lieblingsszenen mit seinem Rechner als Screenshots unter Windows oder Mac festhalten. Nur: Einfach weiterverbreiten sollte man die Screenshots nicht, da Fotos aus Filmen, Fernsehsendungen und Werbespots dem Urheberrecht unterliegen. "Wer einen Screenshot von einem solchen Standbild erstellt und diesen etwa auf der eigenen Webseite einbindet, vervielfältigt damit ein Lichtbild und macht es öffentlich zugänglich. Für diese Nutzungen braucht es eine Erlaubnis des Rechteinhabers", erklärt Rechtsanwältin Ulrike Berger von der Karlsruher Kanzlei "Arfmann & Berger Rechtsanwälte".





Wer ein Bild hochladen will, zum Beispiel für einen Blogartikel, muss dafür also zunächst eine Lizenz einholen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Verwendung unter das Zitatrecht fällt. Das erfordert, dass man das Bild nicht nur als schmückendes Beiwerk, sondern als Beleg benötigt, wenn man sich beispielsweise inhaltlich mit der gezeigten Szene auseinandersetzt. Eine andere Ausnahme besteht dann, wenn es sich um sogenannte gemeinfreie Filme oder Serien handelt. Von diesen gibt es allerdings nur wenige, da die Urheber seit mindestens 70 Jahren verstorben sein müssen. Zudem darf es keine weiteren Verwertungsrechte geben.