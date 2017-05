Fox Europe beginnt Dreharbeiten zu erster Eigenproduktion

"Deep State" wird die fiktive Serie sein, die Fox Europe auf den Weg bringt. Die Dreharbeiten haben vor kurzem in Marokko begonnen. Auch die ersten Schauspielernamen wurden publik gemacht.



Acht Folgen soll "Deep State" am Ende umfassen. Die Hauptrolle spielt der Brite Mark Strong. Des Weiteren konnte unter anderem der Schauspieler Joe Dempsey, bekannt aus "Game of Thrones", für eine Nebenrolle gewonnen werden.