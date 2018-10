Fox: Ex-Model und Ex-Trumpberaterin wird Public Relation leiten

Das amerikanische Model und Ex-Beraterin von Donald Trump steigt jetzt beim Fox-Network ein. Auch Fox-Besitzer Rupert Murdoch wird eine enge Verbindung zum US-Präsidenten nachgesagt.



Hope Hicks arbeitete unter US-Präsident Donald Trump von Januar bis September 2017 als Direktorin für strategische Kommunikation und von August 2017 bis April 2018 als Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses. Sie gilt als enge Vertraute des US-Präsidenten. Dennoch trat sie am 28. Februar diesen Jahres von ihren Positionen im Weißen Haus zurück. Im Gegensatz zu vielen anderen der zahlreichen Positionswechsel der Ära Trump verlief der Rücktritt allerdings harmonisch. In einer Erklärung sprach Trump damals von "anderen Berufsaussichten" und fügte hinzu: "Ich bin sicher, wir werden in der Zukunft wieder miteinander arbeiten".