Fox: "Outcast" geht im April in die zweite Runde

"Outcast"-Fans können sich freuen: Ab 10. April strahlt der Bezahlsender Fox die zweite Staffel der Serie aus. Jeden Montag ab 21 Uhr sollen die zehn neuen Folgen ihre deutsche TV-Premiere feiern. Die Drama-Serie basiert auf den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman, der auch der Schöpfer von "The Walking Dead" ist. In den Hauptrollen sind "Gone Girl"-Schauspieler Patrick Fugit und Philip Glenister, bekannt aus "Life on Mars", zu sehen.