Fox: "Suits" startet in die achte Staffel

Die Anwaltserie rund um Harvey Specter ist wieder da. Der ungewöhnliche Anwalt kehrt bei Fox mit der sechsten Staffel "Suits" auf die deutschen Bildschirme zurück.



Fox bringt den coolen Anwalt Harvey Specter zurück und zeigt die sechste Staffel der Serie "Suits". Zu sehen sind die 16 neuen Episoden ab dem 28. März. Die Zuschauer können dabei wieder zwischen der deutschen Sprachfassung und dem englischen Original wählen. In der neuen Staffel sieht es für das Anwaltsduo Mike Ross (Patrick J. Adams) und Harvey Specter (Gabriel Macht) aber finster aus.