Fox: Termin für vierte Staffel "Longmire" gefunden

Die etwas andere Krimiserie "Longmire" geht nun auch in Deutschland weiter. Fox holt sich im Juli die vierte Staffel ins Programm.



Anfang Juli geht es mit den Abenteuern um Sheriff Longmire (Robert Taylor) weiter. Fox räumt der vierten Staffel der Serie ab dem 7. Juli einen Sendeplatz frei und zeigt jeweils eine Folge immer freitags um 21.00 Uhr. Der Zuschauer hat dann wieder die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung und dem englischen Original. Für die zehn neuen Folgen kehren neben Robert Taylor ("Matrix") auch Katee Sackhoff ("Battlestar Galactica"), Lou Diamond Phillips ("Young Guns") und Cassidy Freeman ("Smallville") sowie Zahn McClarnon ("Fargo") zurück.