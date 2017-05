Fox bringt sechste Staffel "Death in Paradise"

Karibik, Sonne, Strand und Meer - es könnte alles so schön sein in der Welt des Inspectors. Doch in "Death in Paradise" wird die Hauptfigur in aller Regemäßigkeit eines besseren belehrt. Fox startet jetzt die sechste Staffel der comedylastigen Krimi-Serie.



In der sechsten Staffel ist bereits der zweite Ermittler auf der fiktiven Karibikinsel Sainte-Marie im Einsatz, der sich nicht so ganz zwischen Himmel und Hölle entscheiden kann. Acht neue Folgen um Inspector Humphrey Goodman sind ab 12. Mai auf Fox immer freitags um 21 Uhr zu sehen.

Auch Goodman muss sich schlussendlich arrangieren, oder sich entscheiden das Weite zu suchen. Da kommt ein Fall in heimischen London ganz gelegen. Oder wird er wie sein Vorgänger brutal ermordet? In der Hauptrolle ist wieder Kris Marshall zu sehen. "Death in Paradise" wird von Fox wahlweise in deutscher Synchronisation und englischem Originalton angeboten. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind die einzelnen Episoden auch die mobilen Portale von Sky online abrufbar.