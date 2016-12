Fox gibt Termin für Start von "The Walking Dead" bekannt

Bis zur Ausstrahlung des zweiten Teils der siebten "The Walking Dead"-Staffel müssen die Fans noch einige Zeit warten. Doch der Pay-TV-Sender Fox hat nun bekannt gegeben, wann es soweit ist.



Wenn es im Winter kalt wird, wird es auch für die wandelnden Toten Zeit, sich zurückzuziehen und eine Verschnaufpause einzulegen. Doch schon im Februar wird die Zombie-Serie "The Walking Dead" auf die Fernsehbildschirme zurückkehren und Fox mit der Ausstrahlung des zweiten Teils der siebten Staffel beginnen. Am Montag teilte der Sender nun mit, wann es weitergehen wird.