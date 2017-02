Fox schickt Marvels "Legion" an die Front

Bereits ab kommender Woche können sich Superhelden- und Actionfans auf neues Material gefasst machen. Die "X-Men"-Serie "Legion" setzt gleichermaßen auf Action wie auch auf Mystery.



Mit "Legion" schafft in der kommenden Woche die nächste Marvel-Serie den Sprung ins deutsche Fernsehen. Pay-TV-Sender Fox nimmt sich dem Format an und zeigt die achtteilige erste Staffel ab dem 9. Februar um 21.00 Uhr. Damit liefert der Sender ein weiteres Mal eine Serie innerhalb von 24 Stunden nach US-Start.