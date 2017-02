Fox setzt siebte Staffel "The Walking Dead" fort

Die Zombies sind wieder los. Der Pay-TV-Sender Fox setzt die siebte Staffel von "The Walking Dead" fort. Eine Achte Staffel ist bereits angekündigt.



Die Untoten sind nicht kleinzukriegen. Ab dem 13. Februar läuft die zweite Hälfte der siebten Staffel "The Walking Dead" immer Montags um 21 Uhr bei Fox im deutschen Pay-TV. Die acht neuen Folgen werden im Anschluss an die Ausstrahlung auch via Sky Go, Sky on Demand und Sky Ticket abrufbar sein.