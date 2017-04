Fox startet neue Staffel von "Nashville" im Juni

Im Juni startet auf Fox die fünfte Staffel von "Nashville" in deutscher Erstausstrahlung. Gaststars sind diesmal unter anderem Rachel Bilson, Carla Gugino und Jaden Smith.



Auf den 6. Juni können sich Fans der Serie "Nashville" freuen, denn dann startet die fünfte Staffel in deutscher Synchronisation. Wieder gibt es jede Menge Kämpfe der Stars und Sternchen der Countrymusik im Geschäfts- und auch Privatleben.