Fox startet sechste Staffel "American Horror Story"

Die sechste Staffel der "American Horror Story" geht bei Fox am Donnerstag an den Start. Dem hochkarätigen Cast der Horror-Serie schließt sich dann auch Cuba Gooding Jr. an.



Am Donnerstag startet Pay-TV-Sender Fox den Auftakt zur sechsten Staffel der Horror-Serie "American Horror Story". Wie schon die vorangegangenen Staffeln, trägt auch diese Staffel wieder einen Titel. Dieses Mal entschied man sich an dieser Stelle für "Roanoke". Meldungen zu diesem Thema

"The Walking Dead": Fox und RTL2 mit Live-Game auf Facebook

"Ray Donovan" kehrt mit Staffel 4 zu Fox zurück

Fox: "Lethal Weapon" kriegt volle Staffel

Im Zentrum der sechsten Staffel der Anthologie-Serie steht die verschollene Roanoke-Kolonie, um deren mysteriöses Dasein merkwürdige Dinge geschehen. Der hochkarätige Cast aus unter anderem Angela Bassett, Kathy Bates und Lady Gaga wird in "American Horror Story: Roanoke" von Sarah Paulson und Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. ergänzt.



Die zehn neuen Episoden stehen wahlweise in englischem Originalton oder in deutscher Synchronfassung zur Verfügung und werden von Fox immer donnerstags ab 21.00 Uhr gezeigt.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: