Fox startet sechste Staffel "Death in Paradise" im Mai

Mit der sechsten Staffel "Death in Paradise" kehrt der Tod dorthin zurück, wo er am wenigsten erwartet wird. Die Kultserie aus Großbritannien präsentiert sich dabei gewohnt spannend und humorvoll. Alle Folgen können ab Mai auf Fox in Deutsch und O-Ton genossen werden.



In seine bereits sechste Staffel geht die britische Kultserie "Death in Paradise", die ab 12. Mai erneut zuerst beim Pay-TV-Sender Fox zu sehen sein wird. Darin verrichtet Detective Inspector Humphrey Goodman (Kris Marshall) auf dem traumhaften Karibik-Eiland Saint-Marie seinen Dienst.