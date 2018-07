Fox will Comcast mit höherer Offerte für Sky ausstechen

Das schier unendliche Bieterrennen um Sky geht in eine weitere Etappe. Nun hat Fox Konkurrent Comcast nochmals übertroffen.



Rupert Murdochs Medienkonzern 21st Century Fox will dem US-Kabelriesen Comcast den britischen Bezahlsender Sky mit einem höheren Gebot noch vor der Nase wegschnappen. Je Sky-Aktie legt Fox nun 14 britische Pfund in bar auf den Tisch, wie Sky am Mittwoch in London mitteilte.