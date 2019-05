Fox zeigt finale Staffel von "Legion"

Die US-Serie "Legion" kommt mit der dritten Staffel zurück zu Fox. Der Sender zeigt die Drama-Serie von Noah Hawley und nimmt dabei die Zuschauer wieder mit in eine Welt zwischen Genialität und Wahnsinn.



Am 3. Juli kehrt "Legion" zurück zu Fox. Die dritte Staffel wird bei dem Serien-Kanal als deutsche TV-Premiere ausgestrahlt. Das Drama von Erfinder und Produzenten Noah Hawley läuft dann immer mittwochs und zeigt die Welt des vielleicht mächtigsten Mutanten im "X-Men"-Universum.