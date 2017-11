Frachter "Cygnus" wieder auf dem Weg zur Raumstation ISS

Mit einem Tag Verspätung ist der private Raumfrachter "Cygnus" zur Internationalen Raumstation (ISS) aufgebrochen.



Der Transporter der Betreiberfirma Orbital ATK hob am Sonntagmorgen (Ortszeit) an Bord einer "Antares"- Rakete von der Wallops Flight Facility der US-Weltraumbehörde Nasa in Virginia ab.