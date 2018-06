Fragezeichen hinter Israel als ESC-Austragungsort

Hinter Israel als Austragungsort für den Eurovision Song Contest 2019 steht derzeit ein Fragezeichen.



Der Grund sei ein Streit um den israelischen Fernsehsender Kan, wie die Zeitung "Haaretz" am Dienstag berichtete. Die Regierung will die Nachrichtenabteilung der für die Übertragung zuständigen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt ausgliedern.