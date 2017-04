Franken-"Tatort" bietet zuviel Geschichten und Klischees

Zum wiederholten Mal greift der "Tatort" das immer noch aktuelle Thema Flüchtlinge auf. Die fränkischen Kommissare treffen in "Am Ende geht man nackt" auf zahlreiche Klischees und zu viele Geschichten für einen packenden Krimi.

Kommissar Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schad), Hauptkommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Kommissarin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) beginnen noch nachts ihre Ermittlungen in der Gemeinschaftunterkunft. Bild: © BR/Rat Pack Fimproduktion GmbH/Bernd Schuller

Ein Brandsatz fliegt durch das Dachfenster, eine Gasflasche explodiert und schnell steht die halbe Küche in Flammen. Eine junge Frau aus Kamerun stirbt, ein Mann erleidet schwerste Brandverletzungen. Auch der neue Franken-"Tatort" beschäftigt sich mit dem Thema Flüchtlinge - wie schon mehrere "Tatort"-Krimis zuvor. Dabei schlägt sich der in Bamberg und Nürnberg gedrehte Krimi jedoch auf keine Seite - in diesem Flüchtlings-"Tatort" kriegt so ziemlich jeder sein Fett weg.



In der dritten Ausgabe des ARD-Kultkrimis aus Nordbayern mit dem Titel "Am Ende geht man nackt" an diesem Sonntag um 20.15 Uhr gibt es Neonazis mit dumpfem Fremdenhass und geldgierige Bauunternehmer, die aus dem Elend der Geflüchteten noch Profit schlagen wollen. Der Film erzählt aber auch von kleinkriminellen Flüchtlingen und von Polizisten, die lieber dem deutschen Nazi glauben als dem Zuwanderer aus Syrien.