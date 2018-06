Frankreich: Öffentliches TV soll mehr regionale Inhalte senden

Frankreich will bei der geplanten Reform seines öffentlich-rechtlichen Rundfunks regionale Programme stärken.



Der TV-Sender France 3 soll künftig täglich sechs statt zwei Stunden regionale Inhalte zeigen, wie Kulturministerin Françoise Nyssen am Montag ankündigte. Es gebe ein Bedürfnis nach Nähe, auf das die Privatmedien nicht antworten könnten, teilte ihr Ministerium mit.