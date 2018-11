Frankreich: Private Anbieter entscheiden sich für DAB Plus

Die großen französischen Privatradiogruppen M6, Lagardère und NextRadioTV setzen mit ihren Programmen auf den digitalen Radiostandard DAB Plus.



RTL, Fun Radio, RTL2 (M6) sowie Europe 1, Virgin Radio, RFM (Lagardère) RMC, BFM Radio, BFM Business NextRadioTV) haben sich zusammen mit weiteren Veranstaltern für die beiden nationalen DAB-Multiplexe beworben. Diese sollen ab 2020 bis zu 24 Programme ausstrahlen und Ballungsräume sowie wichtige Verkehrsadern in Frankreich abdecken.

Meldungen zu diesem Thema

Radio Teddy ab sofort in Bayern über DAB Plus zu empfangen

DAB Plus nutzt Weihnachtsgeschäft zu crossmedialer Bewerbung

"Lex Amazon": Grünen-Chefin pocht auf Digitalsteuer

Zuvor hatte die NRJ Group entschieden, mit ihren Programmen NRJ, Chérie FM und Rire et Chansons an regionalen DAB Plus Multiplexen – zunächst in Bordeaux und Toulouse – teilzunehmen. Nationale Multiplexe ergänzen regionales Angebot. In vielen französischen Großstädten, darunter Paris, Marseille und Nizza, ist der Ausbau des DAB-Plus-Netzes weit vorangeschritten.



Im Dezember ist der Start in Lyon und im Elsass (Strasbourg, Colmar und Mulhouse) vorgesehen. Die beiden geplanten Bundesmuxe ergänzen das regionale Angebot.

Digitalradiopflicht ab 20 Prozent Netzabdeckung



Bis Ende des kommenden Jahres könnte in 15 weiteren Städten, unter anderem Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Saint-Étienne, Toulon, Avignon, Tours, Orléans und Poitiers, DAB Plus aufgeschaltet werden. Ein Jahr später soll dann in 15 weiteren Regionen wie Le Mans, Clermont-Ferrand, Limoges, Amiens, Metz, Nancy oder Reims der Startschuss fallen.



Sobald die Abdeckung 20 Prozent erreicht, sollen in Frankreich nur noch Radiogeräte verkauft werden, die einen DAB-Plus-Tuner eingebaut haben.