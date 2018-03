Frankreich geht gegen Hasskommentare in sozialen Medien vor

Im Kampf gegen Hasskommentare in sozialen Medien will Frankreich seine nationale Gesetzgebung verschärfen.



Die sozialen Medien seien keine Freiräume, warnte Regierungschef Édouard Philippe am Montag bei der Vorstellung eines Plans gegen Rassismus und Antisemitismus in Paris. "Alles, was in Frankreich publiziert und verbreitet wird, muss die Gesetze der Republik einhalten." Es scheine derzeit einfacher zu sein, ein Video eines Fußballspiels zurückzuziehen als antisemitische Äußerungen.