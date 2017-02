Frankreich will DAB Plus massiv ausbauen

In den kommenden Monaten will Frankreich DAB Plus großflächig ausbauen, wie jetzt auf der European Radio Show 2017 in Paris bekannt wurde. Dabei ist der Digitalradio-Standard kein Liebling der Radiosender.



DAB Plus soll in Frankreich in den nächsten Monaten massiv ausgebaut werden. Geplant ist, dass 21 Großräume demnächst an das DAB-Plus-Netz gehen sowie die wichtigsten Autobahnverbindungen, wie auf der European Radio Show in Paris bekannt wurde.