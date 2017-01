Französischer Sender plant Netflix-Konkurrenz

France Télévisions steht kurz davor seine eigene Subscription-Video-On-Demand-Plattform zu launchen. Für die Netflix-Konkurrenz arbeitet der französische Sender mit vielen Produzenten zusammen.



Im Herbst erwartet Netflix in Frankreich unerwartete Konkurrenz. Medienberichten zufolge plant der Sender France Télévisions seinen eigenen SVOD-Dienst. Eigentlich sollte das Projekt sogar schon im Frühjahr an den Start gehen. Jetzt wurde der Launch auf Herbst verschoben.