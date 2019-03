Frauen sind die größeren "Tatort"-Fans

Frauen sind größere "Tatort"-Fans als Männer. Auf Platz eins der beliebtesten "Tatort"-Teams liegt das aus Münster, zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage.



Dabei gaben 88 Prozent der befragten Frauen, die den Krimi zumindest selten sehen, an, das Münsteraner Duo aus Axel Prahl und Jan Josef Liefers sehr gut oder gut zu finden.