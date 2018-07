Frauen werfen Chef des US-Senders CBS sexuelle Übergriffe vor

Der Chef des US-Fernsehsenders CBS soll über Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigt haben. Der Beschuldigte gibt sich reuig , distanziert sich aber von den schwersten Vorwürfen.



Schauspielerinnen und Drehbuchautorinnen werfen CBS-Chef Leslie Moonves in dem amerikanischen Magazin "The New Yorker" vor, sie gegen ihren Willen berührt und geküsst zu haben. Zudem habe er gedroht, ihre Karrieren zu zerstören, sollten sie seine Annährungsversuche nicht erwidern.