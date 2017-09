Frauenfußball-Saisonstart: Live auf Sport1

Der Frauenfußball läuft wieder beim Sportsender Sport1. Ab Sonntag werden die Spiele live übertragen.



Am Sonntag ist ab 13.25 Uhr die Begegnung von Turbine Potsdam und FF USV Jena zu sehen. Als Kommentator sitzt Hans-Joachim Wolff am Mikrofon. Turbine Potsdam empfängt am 2. Oktober ab 17.55 Uhr außerdem den Aufsteiger Werder Bremen.