Frauenpower im Mai bei Magenta TV

Um starke Geschichten und starke Frauen dreht es sich im Mai bei Magenta TV. Gleich um zwei starke Frauen geht es in der Drama-Serie "Meine geniale Freundin". "Ku’damm 56" hingegen nimmt Zuschauer mit in die Nachkriegszeit.



Ab dem 2. Mai steht Magenta-TV-Kunden die Drama-Serie "Meine geniale Freundin" zur Verfügung. Dabei wird sich alles um zwei starke Frauen drehen. Eine der beiden verschwindet plötzlich spurlos. Das nimmt ihre beste Freundin zum Anlass, die Lebensgeschichte der Beiden aufzuschreiben.