Fraunhofer Audiosystem wird 3D-Standard im chinesischen UHD-TV

Das MPEG-H TV Audio System des Frauenhofer-Institutes wird in Chinas landesweiten 4K UHD TV-Service zum Standard für 3D-Audio.



Das AVS (chinesisches Standardisierungsgremium) hat in seiner 3D-Audio-Arbeitsgruppe das vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS entwickelte MPEG-H TV Audio System als Standard für die Codierung des 3D-Klangs im zukünftigen landesweiten 4K UHD TV-Service ausgewählt.