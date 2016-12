Frederic Prinz von Anhalt hofft auf Verfilmung von Zsa Zsa Gabor

Nach dem Tod von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor hofft ihr Witwer Frederic Prinz von Anhalt auf die Verfilmung ihrer Lebensgeschichte. In der Hauptrolle sieht er dabei Heidi Klum.



Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor soll einen gebührenden Abschied erhalten. Das schulde er seiner Frau, sagt ihr achter Ehemann, Frederic Prinz von Anhalt (73), nach dem Tod der gebürtigen Ungarin. Gabor war am Sonntag im Alter von 99 Jahren gestorben. Er habe so viel Anteilnahme und Anrufe erhalten, darunter von dem Musikproduzenten Quincy Jones und dem Talkshow-Moderator Larry King, erzählt der gebürtige Deutsche am Montag (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur.