Free-TV-Premiere: ProSieben zeigt 3.Staffel von "Baby Daddy"

Mittzwanziger Ben bekommt wie aus dem Nichts ein Baby. Ein One-Night-Stand legt das Kind vor seine Tür. Bei ProSieben kommt jetzt die dritte Staffel der Sitcom als Free-TV-Premiere.



Schon seit einiger Zeit läuft "Baby Daddy" bei ProSieben. Ab Februar soll dort auch die bisher noch nicht im Free-TV ausgestrahlte dritte Staffel zu sehen sein. Los geht es am 7. Februar um 10.10 Uhr mit der Folge "Nackte Tatsachen". Die Free-TV-Rechte lagen davor beim Disney Channel.