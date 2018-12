Free-TV-Premiere: "The Last King - Schlacht der Könige" im ZDF

Am Montag (10. Dezember) um 22.15 Uhr feiert das Historien-Abenteuer "The Last King - Schlacht der Könige" Free-TV-Premiere im ZDF.



Im Jahr 1206 wütet in Norwegen ein schrecklicher Bürgerkrieg, der bereits unzählige Todesopfer gefordert hat. Der König (Benjamin Helstad) wurde vergiftet, und der Kampf um den Thron beginnt. Die Zukunft des Landes liegt nun in den Händen der Königstreuen Skjervald (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju). Meldungen zu diesem Thema

ZDF begleitet das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland

"Das unsichtbare Istanbul" am Freitag in ZDFinfo

Südafrikanischen Privatsender & ZDF verfilmen Denon Meyers-Roman

Der uneheliche Sohn und legitime Erbe des Königs, Håkon Håkonsson, ist noch ein Baby und den Angriffen seiner Feinde hilflos ausgesetzt. Eine gnadenlose Jagd auf den kleinen König hat begonnen.



Das Historien-Abenteuer "The Last King - Schlacht der Könige" läuft am Montag (10. Dezember) um 22.15 Uhr im ZDF.