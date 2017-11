Free-TV-Premiere der vierten Staffel "The 100" auf Sixx

"The 100" kehrt für eine vierte Staffel zurück. Im Free-TV läuft die Action-Serie künftig bei Sixx.



In der Sci-Fi-Serie "The 100" dominieren mit Eliza Taylor ("Clarke"), Marie Avgeropoulos ("Olivia") und Lindsey Morgan ("Raven") auffällig viele junge Frauen die Handlung. Für Erschütterung unter den Fans sorgte zuletzt der Tod der von Alycia Debnam-Carey gespielten Kriegerin Alexa in Staffel 3.