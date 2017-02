Free-TV: RTL2 nennt Starttermin von "Game of Thrones"

Nun geht es für "Game of Thrones" ins Free-TV: RTL2 nennt nun den Starttermin - und legt im Anschluss an die HBO-Erfolgsserie gleich mit "Fear the Walking Dead" nach.



RTL2 hat sich für den März gleich zwei Highlights gesichert. Wie es bereits Tradition hat, zeigt der Sender die neue Staffel von "Game of Thrones" als Free-TV-Premiere. Nun verrät der Sender endlich auch den Starttermin für die neuen Folgen. In der sechsten Staffel erfahren die Zuschauer, ob Jon Schnee (Kit Harington) wirklich tot ist, ob sich Daenerys (Emilia Clarke) aus den Fängen der Dothraki befreien kann und wie sich Cersei (Lena Headey) für den Gang der Schande revanchiert.

Die sechste Staffel von "Game of Thrones" zeigt RTL2 ab dem 11. März 2017 immer samstags ab 20.15 Uhr. Im Anschluss, um 22.20 Uhr, steht für Serienfans bereits die nächste Free-TV-Premiere auf dem Programm. Als deutscher "The Walking Dead"-Free-TV-Sender hat sich RTL2 auch das Spin-off der Zombie-Apokalypse gesichert.



"Fear the Walking Dead" folgt der Patchwork-Familie von Highschool-Vertrauenslehrerin Madison Clark und Englischlehrer Travis Manawa, die sich trotz familiärer Probleme ein recht beschauliches Leben aufgebaut haben. Dann bricht plötzlich eine mysteriöse Epidemie aus und die Gesellschaft bricht auseinander. Los Angeles wird überannt und obwohl das Militär eingreift, gerät die Seuche außer Kontrolle. Die Familie sieht ihre einzige Chance auf Überleben darin, die Stadt zu verlassen.