Freenet-Betreiber: "Wir sind hungriger als der Wettbewerb"

Mit Freenet TV über Satellit startet ein Anbieter in direkter Konkurrenz zu HD Plus, der Tochtergesellschaft des luxemburgischen Astra-Satellitenbetreibers SES.



Die Unterschiede beschreibt der technische Betreiber Media Broadcast durch deren Geschäftsführer Wolfgang Breuer wie folgt: "Wir sind hungriger als der Wettbewerb, wir sind ambitionierter". Breuer geht dabei insbesondere auf die Vertriebsstruktur ein und äußert sich auf einer Veranstaltung mit Medienvertretern sehr selbstbewusst: "Wir haben mit Abstand die beste Vertriebsstruktur und bessere Möglichkeiten zum Upselling". Zudem sei ein "spontaner Wechsel" zwischen den Verbreitungsstrukturen DVB-T2 und Satellit möglich. Dazu müsse man im Internet nur mit seinen Zugangsdaten "in Echtzeit" eine Änderung vornehmen. Wer also spontan zum Camping fahre, könne von einer Infrastruktur auf die andere umbuchen.