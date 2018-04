Freenet-Chef Vilanek begegnet 5G mit Skeptik

Freenet-CEO Christoph Vilanek dämpft die Hoffnungen, die in den neuen Mobilfunk-Standard gesteckt werden. Seiner Ansicht nach wird 5G vorläufig keine Bedeutung für Endverbraucher haben.



Der Chef von Deutschlands größtem netzunabhängigem Telekommunikationsanbieter Freenet, Christoph Vilanek, setzt mittelfristig keine großen Stücke auf 5G. Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin "Capital" gab er zu Protokoll, dass er "in den nächsten fünf Jahren keine Anwendung von 5G für den Endverbraucher" sehe.