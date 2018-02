Freenet TV: Ab März über Satellit

Eine neue Plattform soll am Satellitenhimmel erstrahlen. Das zurzeit nur terrestrisch aktive Freenet TV wird im Frühling auch für alle Satelliten-Nutzer empfangbar sein.



Satelliten-Nutzer, die Zugang zu Freenet TV haben wollen, mussten bisher zur Antenne greifen. Doch ab Ende März 2018 ist damit Schluss. Ab dann, so gibt der Plattformbetreiber MEDIA BROADCAST im Vorfeld der Messe Electronic Partner 2018 in Düsseldorf bekannt, wird das Angebot von Freenet TV auch über Satellit zu empfangen sein.