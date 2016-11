Freenet-TV-Boxen im Test

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der November-Ausgabe nimmt die Redaktion DVB-T2-HD-Receiver unter die Lupe und unterzieht den Sky+ Pro Receiver einen ausgiebigen Check.



In diesem Jahr dürften sich unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum DVB-T2-HD-Boxen wiederfinden. Dies ist aus Sicht der Redaktion der DIGITAL FERNSEHEN ein sinnvolles Geschenk, vor allen in den Ballungsräumen, in denen im Frühjahr 2017 auf das neue terrestrische Übertragungssystem umgestellt wird. Schon heute kann mit den neuen Boxen mehr und vor allem in besserer Qualität ferngeschaut werden als mit den Geräten, welche 2017 Elektroschrott werden. Die Entscheidung, frühzeitig zu wechseln, ist dabei sinnvoll, denn schon heute warnt die Receiverindustrie, dass Fachhandel und Flächenmärkte aktuell mit dem Thema zu zögerlich umgehen und es zum Umstellungszeitpunkt zu einer Geräteknappheit kommen kann.



Um die Entscheidung nach dem richtigen DVB-T2-Empfangsgerät zu erleichtern, nimmt die Testredaktion der DIGITAL FERNSEHEN in der Ausgabe 12/2016 gleich fünf Receiver für den Freenet-TV-Empfang, sprich Geräte, die nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender hochauflösend empfangen und darstellen können, sondern selbiges auch mit dem Privatsenderangebot tun, unter die Lupe. Zusätzlich ist auch noch ein multimedialer Fernseher von Technisat im Testfeld, der auch DVB-T2 HD verarbeitet.

Des Weiteren erhaltenen Lesers der DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 12/2016 einen ersten Eindruck über den neuen Sky+ Pro Receiver. Das neue UHD-Gerät konnte die Redaktion im Oktober schon einmal gründlich prüfen. In der Printausgabe erfahren Sie, was das Gerät zu leisten vermag, ob es sich lohnt, die neue Box schon heute einzusetzen.



Auch das Thema DAB Plus wird einmal mehr großgeschrieben. Zwei moderne Digitalradios der Mittel- und Oberklasse müssen sich dem kritischen Auge der Testredaktion stellen. Zudem erklärt die Redaktion, was bei der Wahl von externen Antennen zum Empfang von Digitalradio stationär und mobil zu beachten ist und mit welchen Modellen gute Ergebnisse beim Empfang schwacher Signale erzielen.



Großer DVB-T2-Boxentest

Sky-4K-Box im Check





Digitalradioboom: Neue Geräte im Expertentest





Funk startet durch: Alle Details zum Jugendportal von ARD und ZDF



