Freenet TV: Das kann die neue Service-App

Freenet TV will seinen Nutzern über eine neue Service-App den mobilen Zugriff auf das Kundenkonto ermöglichen. Über den Dienst soll unter anderem bezahlt, registriert und gewechselt werden können.



Die Service-App von Freenet TV soll das gewohnte Kundenkonto sein, jedoch mobil. Nutzer von iOS oder Android können den Dienst auf alle mobilen Endgeräte laden und es dort mit den eigenen Daten konfigurieren.