Freenet TV: Fernsehprogramm gleichzeitig aufnehmen und schauen

Freenet TV bietet ab sofort eine simple Möglichkeit, ein Fernsehprogramm zu schauen und ein anderes zeitgleich aufzunehmen.



Es kommt öfters vor, dass zur gleichen Zeit zwei interessante Programme im TV laufen. Doch muss man sich nicht unbedingt für eines entscheiden. Mit dem CI+-Modul von Freenet TV lässt sich ein Sender direkt genießen, während ein anderer unterdessen aufgezeichnet wird.

Meldungen zu diesem Thema

Freenet TV Connect mit neuen Inhalten

Freenet Video startet mit Flatrate und Blockbustern

freenet TV via Satellit mit neuen Services



Einzige Voraussetzung für das Feature ist ein Fernseher mit eingebautem Twin-Triple-Tuner. Dieser ist jedoch bereits Standard in vielen neuen Modellen und deren Verkauf hat sich laut der GfK alleine in Deutschland im vergangenen Jahr verdoppelt.



Zu dem bestehenden Satellitenanschluss lässt sich eine zusätzliche DVB-T2-Antenne anschließen. Das Live-Programm wird dann in hochauflösender FullHD-Qualität dargestellt, die Aufnahme erfolgt hingegen nur in SD.