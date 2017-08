Freenet TV USB Stick: bessere Leistung & Bild auf Laptop und PC

Wer Freenet TV über den Laptop oder PC schaut, nutzt dafür den USB-Stick. Jetzt wurde ein Software-Update dafür veröffentlicht, was einige Probleme beseitigt.



Die Media Broadcast hat ihren TV-Stick für den PC-basierten Empfang des neuen Antennenfernsehens optimiert. Dazu steht ein Softwareupdate für Windows und Mac OS zur Verfügung. Es stabilisiert die Ton- und Bildwiedergabe und verbessert die Darstellung von Untertiteln.