Freenet TV: Umstellung auf DVB-T2 HD erfolgreich

Die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 ist in den Augen von Freenet TV geglückt. Der Anbieter vermeldet bereits 1,7 Millionen Geräte im Einsatz.



Es war lange Zeit das Thema in der Branche: Die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2. Nach der Abschaltung von DVB-T beginnt sich DVB-T2 allerdings bereits zu bewähren. Zumindest laut Freenet TV, denn aktuell sollen bereits 1,7 Millionen Empfangsgeräte im Einsatz sein. Über 400.000 neue DVB-T2-Nutzer kommen zudem über andere Empfangswege zu dem neuen Sendestandard. Insgesamt beträgt die Reichweite von DVB-T2 HD bereits 2,2 Millionen Haushalte.