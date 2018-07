Freenet TV ab Herbst in 7 weiteren Städten

Das digitale Antennenfernsehen wird bis zum Herbst in weiteren Regionen an insgesamt 32 Standorten von DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt. Auch Bielefeld wird dann rundum versorgt sein.



Im Zuge des Netzausbaus kommen Freenet-TV-Zuschauer in sieben weiteren Ballungsräumen erstmals in den Genuss privater Fernsehsender in HD-Qualität via Antenne. Ab August ist auch die Region Bielefeld komplett angebunden, die eigentlich schon im Frühjahr vorgesehen war, jedoch vorerst ohne Private auskommen musste.

Meldungen zu diesem Thema

ARD und ZDF starten nächste DVB-T2-HD-Welle

Freenet TV: Das kann die neue Service-App

MDR, Tele5 & freenet TV: Brand Award dank Marketingstrategie

Im Herbst sind dann auch Chemnitz, Gera, Heilbronn, Kaiserslautern, Trier und Ulm an der Reihe. Damit wird Freenet TV für rund vier von fünf Einwohnern in Deutschland über Antenne zu empfangen sein. Dies gab Media Broadcast heute bekannt. Die Aufschaltung in den neuen Ballungsräumen erfolgt in vier Phasen:





August - Bielefeld (genauer Termin wird zeitnah bekanntgegeben)

26. September - Chemnitz-Geyer, Chemnitz Reichenhain, Gera-Roschütz

24. Oktober - Heilbronn-Weinsberg, Ulm

28. November - Kaiserslautern, Trier

3,9 Millionen zusätzliche Haushalte

Die Inbetriebnahme der Standorte macht verschiedene Kanalwechsel in vielen Empfangsgebieten erforderlich. Notwendig werden die Änderungen dadurch, dass bisher für das digitale terrestrische Fernsehen genutzte Frequenzen in Zukunft für den mobilen Breitbandausbau genutzt werden. Verbraucher, die einen neuen Sendersuchlauf durchführen müssen werden kurz vor der Umschaltung durch die lokale Tagespresse informiert.Mit der jetzt kommenden Stufe des Netzausbaus wächst die Zahl der Einwohner, die Freenet TV über Dachantenne sehen können, von heute 58,6 Millionen (74 Prozent der Einwohner) auf 62,5 Millionen (78 Prozent). Der Indoor-Empfang legt damit auf 28,6 Millionen zu (aktuell 27,3 Millionen).



Media Broadcast, Vermarkter der Freenet TV-Plattform und Betreiber der DVB-T2-HD-Sendernetze, schließt mit dieser Stufe den aktuell geplanten Ausbau des Sendernetzes ab und ist dann über 63 Standorte verfügbar. Zu den genannten Umschaltterminen im Herbst schalten auch ARD und ZDF in diesen und weiteren Ballungsräumen ihr Programmangebot via Antenne auf DVB-T2 HD um (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Der Netzausbau der Öffentlich-Rechtlichen wird im Jahr 2019 abgeschlossen.



"In den vergangenen knapp zwei Jahren haben wir in Rekordzeit das weltweit modernste DVB-T2 HD-Netz geschaffen. Das Antennenfernsehen bleibt – nicht zuletzt dank der Tatsache, dass bald vier von fünf Zuschauern in Deutschland so auch die populärsten privaten Programme in brillanter HD-Qualität sehen können - unverzichtbarer Bestandteil der Distributionsstrategie der Programmanbieter" so Holger Meinzer, Chief Commercial Officer B2B der Media Broadcast.



Und fügt hinzu: "Trotz der technischen Komplexität sind wir zuversichtlich, dass wir auch diese Ausbaustufe reibungslos realisieren werden, nicht zuletzt dank der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit ARD und ZDF."