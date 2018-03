Freenet TV ab heute via Satellit

Freenet TV, startet heute via Satellit. Damit können erstmals auch Verbraucher, die nicht in DVB-T2 Empfangsgebieten leben, bundesweit Programmangebot in HD-Qualität schauen.



Nachdem bereits im Februar die ursprünglich für Ende 2018 avisierte Zahl von einer Million zahlenden Freenet TV Kunden und über zwei Millionen Zuschauern erreicht wurde, peilt MEDIA BROADCAST jetzt bis Ende 2018 das Ziel von über 1,2 Millionen zahlenden Freenet TV Kunden an. Das Ausweiten des Angebots für Satellitennutzer bildet neben dem anhaltenden Zuwachs aus dem DVB-T2 HD Geschäft einen Grundpfeiler in der Expansionsstrategie. freenet TV via Satellit erreicht laut jüngstem Digitalisierungsbericht über 17 Millionen Haushalte in Deutschland, von denen rund 15 Millionen die Privatsender noch in SD-Qualität schauen.