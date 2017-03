Freenet TV auch als Monats-Abo verfügbar

Am Mittwoch beginnt die Umstellung auf DVB-T2 HD. Für den Empfang der Privatsender ist neben neuer Hardware auch ein Abo bei Freenet TV nötig. Neben dem bekannten Jahresgebühr wird es auch ein monatlich kündbares Modell geben.



In der Nacht zum Mittwoch beginnt die zweite große Umstellung im terrestrischen Fernsehen. Nach dem Wechsel vom analogen auf digitalen Antennenempfang wird mit DVB-T2 HD auch hochauflösendes Fernsehen über Antenne möglich. Damit einher geht allerdings auch die Einführung von Freenet TV, welches gegen eine Gebühr den Empfang der Privatsender möglich macht, die künftig in SD via Antenne nicht mehr zu empfangen sein werden. War bisher immer von einem Jahresabo die Rede, wird Freenet TV nun auch ein monatlich kündbares Modell anbieten.