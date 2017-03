Freenet TV auch mobil nutzbar

Bisher war DVB-T bekannt für seine guten mobilen Nutzungseigenschaften. Viele DVB-T-Nutzer hatten in den vergangenen Monaten nun Angst, dass dies bei DVB-T2 HD nicht mehr möglich sein wird. Freenet TV hat reagiert und die erste Hardware zur mobilen Nutzung vorgestellt.



Wie der Anbieter Freenet TV auf seiner jüngsten Pressekonferenz am Mittwoch bekannt gab, wird Freenet TV auch komplett mobil nutzbar sein. Möglich macht dies ein USB-Stick, der das Angebot auf Windows PCs und MAC-Computern zugänglich macht. Der Stick soll ab Donnerstag, den 23. April im Händel erhältlich sein und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 Euro.