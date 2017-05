Freenet TV beendet Gratisphase mit neuer Kampagne

Bis Ende Juni ist Freenet TV noch kostenlos für User empfangbar. Der TV-Plattformbetreiber Media Broadcast wirbt jetzt mit Bezahloptionen für die weitere Nutzung des TV-Angebots in Full-HD-Qualität via Antenne.



Mit der Marketingkampagne zur freien Nutzung der sonst kostenpflichtigen DVB-T2-HD-Plattform hat Media Broadcast nach eigenen Angaben einen Erfolg erzielt.