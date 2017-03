Freenet TV erweitert Programmangebot

Eine Woche vor dem Wechsel auf DVB-T2 HD stockt Freenet TV seine Senderauswahl weiter auf. Während einer Pressekonferenz gab der Vermarkter der privaten HD-Sender den Start von zwei weiteren Kanälen bekannt.



Mit dem bevorstehenden Wechsel von DVB-T zu DVB-T2 HD steht für Antennenzuschauer nicht nur der Erwerb neuer Hardware an, um das volle Programm, also auch die Privatsender, empfangen zu können, ist zusätzlich ein Abo bei Freenet TV nötig. Unter diesem Namen vermarkten die Privaten terrestrisch ihre HD-Programme und nun stockt Freenet TV die Zahl seiner Programme weiter auf.