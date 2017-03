Freenet TV füllt Programmangebot weiter auf

Noch vor der Umstellung auf DVB-T2 HD kann Freenet TV sein Angebot weiter ausbauen. Gleich vier neue Sender werden unter diesem Logo vermarktet, welches die meisten Privatsender in hochauflösenden Bildern via Antenne anbietet.



Insgesamt 40 Sender sollen zum Start von DVB-T2 HD am Mittwoch über Antenne in hochauflösender Bildqualität zur Verfügung stehen. Neben etwa 20 frei verfügbaren öffentlich-rechtlichen Sendern wird es auch etwa genauso viele gegen eine zusätzliche Gebühr über Freenet TV geben. Nun konnte der Anbieter wenige Stunden vor der Umstellung in der Nacht zum Mittwoch vier weitere Sender in sein Portfolio aufnehmen.