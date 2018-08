Freenet TV holt sich Auszeichnung für Online-Kundenkonto

Über einen Red Dot Design Award kann sich die kostenpflichtige HDTV-Plattform von Media Broadcast freuen. Freenet TV überzeugt die Juroren mit gestalterischer Qualität und kreativer Leistung.



In der Kategorie Interface & User Experience Design kann freenet TV offensichtlich punkten. Die Plattform erhält dort nämlich den Red Dot Design Award. Den internationalen Preis holt sich das Unternehmen für sein Online-Kundenkonto.