Freenet TV launcht neues 12-Monats-Modul

Ab sofort bietet Freenet TV auch ein All-in-One Paket zum vergleichsweise signifikant günstigeren Komplettpreis an.



Pünktlich zum Herbstbeginn bringt Freenet TV ein Paket namens 12-Monats-Modul auf den Markt. In dem Paket kombiniert sind die Hardware in Form des CI+ TV-Moduls und die Freischaltung aller Top-Programme in HD-Qualität für ein ganzes Jahr.